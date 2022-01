Coronavirus, la curva dei contagi inizia a scendere: in Sicilia 4.037 nuovi casi

Sono 4.037 i nuovi casi di Covid registrati a fronte di 24.549 tamponi processati in Sicilia. Dai dati diffusi nel bollettino odierno del ministero della Salute sembra che nell'Isola la curva dei contagi stia per scendere: anche se, va precisato, come ad ogni inizio settimana il dato dei tamponi processati la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni.

La Sicilia, nona in Italia per numero di contagi, fa registrare un tasso di positività al 16,4% (ieri era 17,9%). Gli attuali positivi sono 176.754, con un aumento di 3.065 casi; i guariti sono 949; mentre le vittime (che si riferiscono a più giorni) sono 23 e portano il totale dei decessi a 7.938.

Sul fronte ospedaliero sono 1.562 i ricoverati (+56), in terapia intensiva invece si contano 170 persone (+2). Sul fronte del contagio nelle singole province vi è Palermo con 983 casi, seguono Catania con 1.059, Messina 197, Siracusa 589, Trapani 454, Ragusa 281, Caltanissetta 201, Agrigento 189, Enna, 84.

Il Covid in Italia

Nuovi casi: 83.403 (ieri 149.512)

Attualmente positivi: 2.555.278 (ieri 2.548.857)

Morti: 287, totale da inizio pandemia 141.391 (ieri 248 e totale deceduti 141.104)

Ricoverati: 19.228 (ieri 18.719)

Ricoverati in terapia intensiva: 1.717 con 122 nuovi ingressi (ieri 1.691 con 128 nuovi ingressi)

Tamponi: 541.298 (ieri 927.846)