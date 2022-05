In Sicilia altri 3.281 casi Covid, nel Catanese sono 881

Dopo la "pausa domenicale" tornano a salire i contagi Covid in Sicilia, che nelle ultime 24 ore sono 3.281. Questo anche per l'aumento dei tamponi processati, 20.894 oggi contro i 7 mila di ieri. Il tasso di positività è del 15%. Purtroppo tornano a salire anche i decessi, che nel bollettino diramato dal ministero della Salute sono 24 e che portano il totale delle vittime della pandemia sull'Isola a 10.792.

Per i secondo giorno consecutivo non si registrano sostanziali variazioni nei posti letto occupati negli ospedali: nei reparti ordinari ci sono 639 persone (-5), mentre in terapia intensiva restano 37 pazienti (come ieri) con due nuovi ingressi. E a proposito degli ospedali c'è la protesta dei cardiologi dell'ospedale Cervello che chiedono di riaprire la Cardiologia con emodinamica dell'ospedale Cervello ai pazienti non Covid e revocare i provvedimenti di mobilità d'urgenza del personale. E per questo hanno inviato una lettera all'assessore alla Salute Ruggero Razza.

Sempre nel bollettino ci sono anche 3.506 guariti, che portano gli attuali positivi a 95.351 (+170 rispetto a ieri). Mentre nelle province ci sono caricati 419 contagi relativi ai giorni precedenti, questa la mappa: Palermo 703 casi, Catania 881, Messina 451, Siracusa 446, Trapani 223, Ragusa 294, Caltanissetta 224, Agrigento 387, Enna 81.

Il Covid in Italia

Il bollettino di oggi fa registrare 44.489 nuovi casi su 335.217 tamponi analizzati con un tasso di positività del 13,3% (ieri era pari al 13%). Resta ancora molto alto il numero dei decessi: 148. In calo la pressione sugli ospedali: i ricoverati con sintomi sono 7.465 (-166), mentre i pazienti in terapia intensiva 337 (-16). Sono 39 gli ingressi nei reparti di area critica registrati nelle ultime 24 ore. Scende anche il numero degli attualmente positivi al virus (-14.967).

I dati del bollettino di oggi