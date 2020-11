Coronavirus, in Sicilia 1.698 nuovi casi, 39 morti e 668 guariti: a Catania +456 contagi

Sono 1698 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Sicilia sugli oltre 10 mila tamponi effettuati. Si segnalano 39 nuovi decessi mentre i guariti sono 668: ci sono 3 nuovi ingressi in terapia intensiva per un totale di 227 posti occupati da pazienti covid su 669 disponibili (33,9%). I ricoveri ordinari aumentano solo di 4 unità che portano il totale a 1.505. La suddivisione dei nuovi positivi nelle province siciliane è la seguente: Palermo 543, Catania 456, Ragusa 214, Messina 184, Trapani 46, Siracusa 48, Agrigento 81, Caltanissetta 67, Enna 59. Gli attuali positivi nell'Isola sono 30.756 mentre 29.024 persone sono in isolamento fiduciario. Questi i dati forniti oggi 17 novembre 2020 dal ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Sicilia.