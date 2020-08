Coronavirus, in Sicilia 13 nuovi casi: 4 nella provincia etnea

Sono 13 i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, a fronte degli esiti di 2.406 tamponi effettuati, e aumentano considerevolmente i guariti: sono 9 quelli registrati in più rispetto a ieri e che portano il totale a 2.785. A Catania, che resta ancora la provincia più colpita, si registrano 4 nuovi casi. Un dato significativo è quello dei casi scoperti durante le attività di screening, che viaggia di pari passo con il dato che proviene dai casi identificati da sospetto diagnostico: segno che il sistema sanitario regionale sta lavorando efficacemente anche sul fronte del monitoraggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il numero delle persone attualmente positive è di 722, mentre 662 si trovano in isolamento domiciliare. Restano 54 persone ricoverate con sintomi, 6 in terapia intensiva. Non si registra per fortuna nessun nuovo decesso. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare anche le evidenze e i risultati dei controlli effettuati a chi rientra in Sicilia e in particolare da Malta, Grecia, Spagna e Croazia.