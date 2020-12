Coronavirus, in Sicilia 731 nuovi casi e 22 morti: a Catania +356 contagi

Sono 731 i nuovi casi di coronavirus segnalati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte degli 8.109 tamponi effettuati. Si registrano 22 nuovi decessi, 1.532 guariti e 3 nuovi ingressi in terapia intensiva che portano il totale dei posti occupati a 182, circa il 22.5% di quelli disponibili. I ricoveri ordinari scendono di 40 unità, le persone ospedalizzate sono dunque 1.091. La suddivisione dei nuovi positivi nelle province siciliane è la seguente: Catania si conferma ancora la provincia più colpita con 356 nuovi casi. Palermo 116, Messina 89, Trapani 29, Ragusa 41, Siracusa 41, Agrigento 27, Caltanissetta 15, Enna 17.Scende di 823 unità il numero degli “attualmente positivi” che sono ad oggi 33865, mentre rimangono in isolamento domiciliare 32.592 persone, 786 in meno di ieri. Questi i dati di oggi 18 dicembre 2020 forniti dal ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Sicilia.