Coronavirus, in Sicilia 480 nuovi casi e oltre mille guariti: a Catania +111 contagi

Oltre 24 mila tamponi processati: si segnalano 26 nuovi decessi. Scende il numero dei ricoveri, sia quelli in terapia intensiva (-9) che quelli in regime ordinario (-31)

Sono 480 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia a fronte dei 24.774 tamponi processati nelle ultime 24 ore: si segnalano 26 nuovi decessi e 1.105 guariti. Scende il numero dei ricoveri, sia quelli in terapia intensiva (-9) che quelli in regime ordinario (-31).

La suddivisione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Palermo 176, Catania 111, Messina 51, Trapani 7, Siracusa 50, Ragusa 24, Caltanissetta 29, Agrigento 16, Enna 16. Complessivamente il numero dei positivi scende di 651 unità e quindi a oggi sono 33.004, così come diminuisce il numero delle persone in isolamento domiciliare (-611). Questi i dati del bollettino di oggi, 18 febbraio 2021, diffuso dal ministero della Salute sulla situazione covid-19 in Sicilia.