Coronavirus, in Sicilia 404 nuovi casi: a Catania +44 nuovi positivi

ono 404 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su un totale. Ventisette in meno rispetto a ieri, ma se 24 ore fa i tamponi processati erano stati 13.176, quelli effettuati oggi sono stati appena 5.832. Alla luce di tutto ciò il tasso di positività sale dal 3,3% al 6,9%. Vale a dire che è più che raddoppiato in un giorno. Dati poco confortanti anche va sottolineato ancora una volta lo zero nella casella dei morti. Sono questi i numeri più importanti che emergono dal consueto bollettino quotidiano del ministero della Salute diramato poco fa. La Sicilia è al secondo posto a livello nazionale per i nuovi contagi giornalieri, dietro soltanto al Lazio. Sorpassata dunque la Lombardia. Gli attuali positivi sono 5.123 con un aumento di altri 336 casi. Risalgono i ricoveri: attualmente sono 149 le persone ricoverate con sintomi (+6), mentre diminuiscono coloro i quali si trovano in terapia intensiva: 21 (ieri erano 23). In isolamento domiciliare si trovano 4.953 persone. A livello provinciale ecco la situazione (totale e incremento dei casi): Palermo: 70.510 (67); Catania: 60.973 (44); Messina: 26.905 (18); Siracusa: 16.922 (28); Trapani: 14.468 (28); Ragusa: 13.584 (63); Caltanissetta: 12.730 (76); Agrigento: 12.610 (59); Enna: 6.794 (21).

Coronavirus, la situazione in Italia

Il nuovo bollettino Coronavirus del ministero della Salute di oggi domenica 18 luglio 2021 registra 3.127 nuovi casi su 165.269 test trainati soprattutto da Lazio e Sicilia (con oltre 400 casi) mentre continuano i focolai in Sardegna che registra anche oggi 200 nuovi casi. Tre i decessi, in Lombardia, Calabria e Campania (quest'ultimo riferito a giorni precedenti ma registrato oggi). Forte aumento degli attualmente positivi (+2622) mentre sale la pressione sugli ospedali, con 25 posti letto occupati in più in ospedale. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri sabato 17 luglio registrava 3.121 nuovi casi su 244mila tamponi e 13 morti. Aumentano i ricoverati con sintomi (+23) e i posti occupati in terapia intesiva. Se il trend dell''epidemia di Covid-19 in Italia "rimanesse costante, avremmo a fine agosto quasi 18.000 contagi al giorno". La stima è di Cesare Cislaghi, ex presidente dell'Associazione italiana di epidemiologia.