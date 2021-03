Coronavirus, in Sicilia 789 nuovi casi: +202 nella provincia etnea

La curva dei nuovi contagi in Sicilia segna oggi un +789 a fronte dei 26.163 tamponi processati nelle ultime 24 ore. In risalita anche il dato dell'incidenza dei casi su 100 abitanti negli ultimi 7 giorni che raggiunge quota 93. Si segnalano 14 nuovi decessi e 279 guariti, mentre i ricoveri rimangono sostanzialmente stabili: +1 in terapia intensiva, per un totale di 117, -3 in regime ordinario, per un totale di 731. La suddivisione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Palermo 225, Catania 202, Messina 63, Siracusa 50, Trapani 58, Ragusa 43, Caltanissetta 45, Agrigento 75, Enna 28. Complessivamente aumenta di 496 unità il numero degli attualmente positivi che raggiunge quindi quota 15.461 mentre sono 14.613 le persone in isolamento domiciliare. Oggi sono state somministrate in Sicilia 5.427 dosi di vaccino e 3.280 richiami per una copertura vaccinale che si attesta intorno al 3,37 % della popolazione. Questi i dati diffusi oggi, 18 marzo 2021, dal ministero della Salute sulla situazione covid-19 in Sicilia.