Coronavirus, in Sicilia 440 nuovi positivi: a Catania +79

Sono 440 i nuovi positivi covid-19 che si registrano oggi in Sicilia con 23.206 tamponi processati e una incidenza pari al 1,9% in attesa dell'avanzamento del piano vaccinale. Così la Sicilia rimane, con questi numeri, all'undicesimo posto nel novero dei contagi giornalieri. I morti sono stati 22 e il numero complessivo è di 3963. Gli attualmente positivi sono 31.569, con una diminuzione di altri 1435 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1853. Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e adesso sono 1.034, 41 in meno rispetto a ieri ma tornano a risalire i ricoveri in terapia intensiva dove adesso sono 150, ovvero 5 in più rispetto a ieri. La distribuzione nelle province vede Palermo con 179 casi, Catania 79, Messina 54, Siracusa 35, Caltanissetta 35, Agrigento 17, Trapani 15,Ragusa 13, Enna 10.

La campagna vaccinale

Prenderà il via domani, sabato 20 febbraio, in tutte le province dell'Isola, la somministrazione dei vaccini anticovid sulla popolazione over 80 (fino a tutta la classe 1941). Saranno complessivamente 66 i centri vaccinali coinvolti, a cui andranno ad aggiungersi, a partire dall'1 marzo, le squadre sanitarie che effettueranno la vaccinazione a domicilio per quei cittadini impossibilitati a raggiungere autonomamente i siti dove si effettuano le inoculazioni. La stima prevista dall'assessorato regionale alla Salute è pari a circa 5.000 vaccini al giorno per la sola popolazione over 80, a cui vanno ovviamente ad aggiungersi le somministrazioni sulle altre categorie che già rientrano nel piano vaccinale modulato secondo le disposizioni nazionali (forze dell'ordine, militari, personale della scuola e delle università e, a seguire, servizi di comunità ed essenziali) e i cittadini ai quali deve essere somministrata la dose di richiamo.

Al momento risultano prenotate 129.940 persone appartenenti al target over 80. La campagna di vaccinazione si avvarrà anche degli hub provinciali in fase di realizzazione nelle città capoluogo. A Catania il centro verrà realizzato all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo.