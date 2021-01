Coronavirus, Sicilia ancora in testa per contagi: a Catania +237

Si segnalano 37 nuovi decessi, 962 guariti e 6 ingressi in terapia intensiva. I posti occupati da pazienti covid sono dunque 211, circa il 25 per cento di quelli disponibili. Aumentano di 12 unità i ricoveri in regime ordinario