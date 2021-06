In Sicilia 183 nuovi casi Covid in 24 ore, ma calano i ricoveri

Anche oggi la Sicilia, con i suoi 183 nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore (ieri 170), è la regione italiana con l'incremento maggiore di contagi. Primato condiviso però con la Lombardia. Il dato è contenuto nel consueto report del ministero della Salute. I tamponi processati sono stati 13.525 (in calo rispetto a ieri) e così il tasso di positività si attesta all'1,3%. In lieve aumento rispetto all'1,1 di ieri.

Secondo il bollettino i ricoverati con sintomi Covid negli ospedali sono 240 (19 in meno di ieri) ai quali si devono aggiungere 28 persone in terapia intensiva (due in meno di ieri) con quattro nuovi ingressi. Numeri che portano il totale degli ospedalizzati a quota 268 (ieri 289). In isolamento domiciliare ci sono invece 5.347 persone (ieri 5.413). Questo significa che il totale delle persone attualmente positive in Sicilia è di 5.615. Ci sono anche 265 persone dichiarate guarite o dimesse nelle ultime 24 ore, così il totale da inizio pandemia è di 218.901. Le 5 vittime che purtroppo si registrano oggi fanno invece salire il totale a 5.936.

Questa invece la distribuzione dei nuovi casi nel territorio siciliano: Palermo ne ha appena 11; Catania 27; Messina 20; Siracusa 9; Trapani 29; Ragusa 30; Agrigento 19; Caltanissetta 27; Enna 11.

Vaccini

Tornano gli "open day" vaccinali in Sicilia. Da domani 20 giugno a martedì 22 giugno porte aperte, senza prenotazione quindi, in tutti i centri dell'Isola per le persone con più di 60 anni che vorranno ricevere il vaccino a mRna (Pfizer e Moderna) e per le persone con fragilità di qualsiasi età. (L'articolo completo)

La situazione in Italia

Sono 1.197 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono 28. I tamponi fatti da ieri sono stati 249.988, con un tasso di positività che rimane stabile allo 0,5%. Diminuiscono i ricoverati con sintomi, 176 in meno, per un totale di 2.504 persone, e calano anche i ricoveri in terapia intensiva, 22 in meno, per un totale di 394 persone. I guariti sono 4.087, in tutto 4.035.692 da inizio pandemia.