Covid: sono 1.766 i nuovi casi in Sicilia e un solo decesso, stabili i ricoveri

Sono 1.776 i nuovi casi di Covid in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore su 23.343 tamponi processati. Ieri erano 168, ma la Regione Sicilia aveva comunicato che, a seguito di problemi informatici, i dati dei test antigenici rapidi non erano disponibili. Motivo per cui ha comunicato che l'incremento dei tamponi processati con test antigenico comprende anche i tamponi non rilevati ieri (pari a 14.412) e che i casi confermati sono stati aggiornati considerando anche 3.731 nuovi contagi non rilevati nella giornata di ieri.

La Sicilia è al settimo posto in Italia per contagi con il tasso di positività pari al 7,6%. Sul fronte ospedaliero sono 590 i ricoverati, tre in più rispetto a ieri, mentre i posti letto occupati in terapia intensiva sono 22, dato invariato rispetto a ieri. Una sola vittima registrata, che porta il totale dei decessi da inizio pandemia a 11.115. I guariti sono 1.598.

I dati per provincia

Per quanto riguarda i dati nelle province, a Catania sono stati rilevati 1.484 nuovi casi, compresi quelli non rilevati ieri, a Palermo 1.477, a Messina 669, a Siracusa 473, a Trapani 261, a Ragusa 497, a Caltanissetta 153, ad Agrigento 320, a Enna 163.

Il Covid in Italia

Per quanto riguarda il dato nazionale secondo i dati emanati dal Ministero della salute viene registrato un incremento di 30.526 nuovi positivi (totali 17.879.160). I decessi sono 18 (totali 167.721), vi sono anche 1.904 nuovi dimessi\guariti (totali 17.118.091). L’incremento degli attuali positivi è di 32.333 (totali 593.348).