Covid, stabile la curva dei nuovi casi in Sicilia (+1.222): a Catania +162 contagi

La curva dei nuovi casi di coronavirus in Sicilia continua a viaggiare sopra i 1.200 contagi: una media che sembra essersi assestata dopo l'allineamento dei dati regionali a seguito dell'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto i vertici della Sanità regionale. Ieri erano 1.282 i nuovi contagi mentre oggi sono 1.222 quelli scoperti a fronte dei 21.144 tamponi processati.

L'incidenza dei nuovi casi negli ultimi 7 giorni raggiunge quota 137. Si segnalano 15 decessi e 66 guariti mentre sul fronte ricoveri ci sono 7 nuovi ingressi in terapia intensiva e 2 in più in regime ordinario: complessivamente ci sono 150 posti occupati in terapia intensiva. La suddivisione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Palermo 463, Catania 162, Messina 132, Siracusa 27, Trapani 113, Ragusa 80, Caltanissetta 109, Agrigento 103, Enna 33. Il numero degli attualmente positivi è di 21.011 mentre poco meno di 20 mila persone sono in isolamento domiciliare. Il dato dei vaccini somministrati nelle ultime 24 ore è di 5.904 prime dosi e 2.535 seconde inoculazioni. Questi i dati forniti oggi, 2 aprile 2021, dal ministero della Salute sulla situazione covid-19 in Sicilia.

"Rendere accessibili a tutti i dati pubblici"

Investire sugli open data per consentire a tutti di accedere a informazioni poco chiare, irraggiungibili o nascoste nei meandri dei siti della pubblica amministrazione. E' questo, in sintesi, il cuore di un ordine del giorno del M5S, accolto ieri dal governo regionale in coda alla seduta d'aula sulla legge finanziaria. “Attualmente - afferma Roberta Schillaci, prima firmataria dell'odg – sono troppi i dati chiusi dentro file inaccessibili o seminascosti nei siti web della pubblica amministrazione, cosa che di fatto li rende inutilizzabili alla collettività. Bisogna invertire la rotta, e l'ordine del giorno che ho presentato mira a questo. Liberare tutti i dati, ma soprattutto quelli legati all'emergenza Covid, sarebbe non solo il premio ad una battaglia di civiltà, ma un potente strumento per combattere la pandemia”. “A livello nazionale – continua Schillaci - già da novembre è in corso una campagna su dati-bene comune, che vede impegnate 160 organizzazioni, testate giornalistiche e oltre 30 parlamentari, tra cui i 5stelle Rossini e Carabetta. Open data Sicilia e On data avevano già lo scorso anno offerto al presidente Musumeci il loro supporto gratuito, non comprendiamo come mai non abbia accettato, specie se si considera la difficoltà incontrate dalla Regione ad utilizzare correttamente la piattaforma. Oggi, probabilmente, non ci troveremmo ad affrontare l'ennesimo scandalo che ha investito la sanità, uno dei settori, da sempre, più vulnerabili della Regione”

La situazione nel resto d'Italia

Gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia nel bollettino del Ministero della Salute di oggi venerdì 2 aprile 2021. Sono 21.932 i casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto ai 23.649 di ieri. I tamponi (antigenici e molecolari) sono stati 331.154 con l'indice di positività che si attesta intorno al 6,6%. In calo i ricoverati con sintomi (-245) ma di nuovo in aumento i pazienti in terapia intensiva (+23 il saldo tra ingressi e uscite). Nelle ultime 24 ore si registrano altri 481 morti, che portano il totale delle vittime a 110.328 da inizio pandemia. Sono 2.953.377 i guariti in totale (+19.620), mentre 565.295 gli attualmente positivi (+1.816). Questi i dati del bollettino odierno sui contagi covid fornito dal ministero della Salute, consultabile anche sul sito della Protezione civile.

Coronavirus: il bollettino di oggi venerdì 2 aprile

Nuovi casi: 21.932 (ieri 23.649)

Totale casi: 3.629.000

Tamponi (antigenici e molecolari): 331.154

Attualmente positivi: 565.295 +1.816

Ricoverati con sintomi: -245 totale 28.704.

Ricoverati in Terapia Intensiva: +23 totale 3.704

Ingressi in terapia intensiva: 232

Deceduti dopo Covid test positivo: 481

Totale Dimessi/Guariti: 2.953.377 +19.620