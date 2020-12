Coronavirus, in Sicilia 1.483 nuovi casi e record di guariti (2.455): a Catania +621 contagi

Sono 1.483 i nuovi positivi registrati in Sicilia a fronte degli 11.536 tamponi effettuati. Si segnalano 27 nuovi decessi e il record di 2.455 guariti. Nessun nuovo ingresso in terapia intensiva, i posti occupati da pazienti covid sono dunque 220, circa il 26% di quelli disponibili. Scendono i ricoveri ordinari di 23 unità, quindi rimangono ospedalizzate 1.494 persone. La suddivisione dei nuovi positivi nelle province siciliane è la seguente: Palermo 390, Catania 621, Messina 242, Ragusa 42, Trapani 70, Siracusa 60, Agrigento 0, Caltanissetta 52, Enna 5. Gli attualmente positivi sono 39.731 mentre 38.017 persone si torvano in isolamento domiciliare. Questi i dati forniti oggi 2 dicembre 2020 dal ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Sicilia.