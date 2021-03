Coronavirus, in Sicilia 566 nuovi positivi: a Catania +138

Sono 14 i morti e 1.004 le persone dimesse o guarite. In totale nell'isola attualmente di registrano 25.729 positivi, 452 in meno rispetto a ieri

Da un giorno all'altro le variazioni sono minime, poche decine di casi in più o meno. Possiamo dire che al momento in Sicilia più che una curva c'è una linea che va a zigzag. Oggi infatti sono 566 i nuovi contagi Covid individuati (ieri erano 478) su 24.743 tamponi processati, con un tasso di positività del 2,2%, costante rispetto a ieri (2,3). Solo il trend dell'ultima settimana è in lieve aumento (+9,9% tra il 22-28 febbraio rispetto ai sette giorni precedenti). Quindi per avere un quadro più chiaro è opportuno aspettare che si completi questa settimana.

Sono decedute 14 persone e 1.004 sono i pazienti dimessi o guariti. In totale in Sicilia attualmente di registrano 25.729 positivi, 452 in meno rispetto a ieri e di questi 726 sono ricoverati in regime ordinario, 123 in terapia intensiva e 24.880 in isolamento domiciliare. Per quanto concerne la divisione nelle varie province a Palermo vi sono 293 nuovi casi, a Catania 138, a Messina 27, a Siracusa 28, a Trapani 16, a Ragusa 10, a Caltanissetta 14, Agrigento 32 ed Enna 8.