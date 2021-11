Covid, in Sicilia accertati 382 nuovi casi: boom a Catania e ricoveri in aumento

Su 2.834 casi Covid accertati nelle ultime 24 ore in tutta Italia, 382 sono in Sicilia. Lo dice il ministero della Salute nel consueto report. Sono stati 13.028 i tamponi processati (quasi raddoppiati rispetto a ieri) e il tasso di positività è sceso al 2,9% (ieri 4,2)

Torna sopra quota trecento il numero dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali col virus: ieri 300 oggi 305. Aumentano anche i pazienti in terapia intensiva: dai 36 di ieri ai 40 di oggi (sei i nuovi ingressi). Complessivamente il numero degli ospedalizzati è arrivato a 345. In isolamento domiciliare ci sono invece 7.266 persone, altro parametro in peggioramento perché ieri erano 7.048. Sono 152 i guariti, così il totale da inizio pandemia raggiunge quota 294.276. Tre i nuovi decessi comunicati oggi (totale 7.022). Dalla Regione puntualizzano però che uno è riconducibile a ieri, uno al 31 ottobre e uno al 29 ottobre.

La maggior parte dei nuovi contagi siciliani è localizzato a Catania e provincia: ben 239. Numeri decisamente più contenuti a Palermo con 58; Siracusa 55; Trapani 11; Ragusa 6 e altrettanti ad Agrigento; Caltanissetta 5; Messina 2. Nessun incremento a Enna.

La situazione in Italia

Sono 2.834 i nuovi casi di Covid da ieri in Italia e 41 i morti. E' quanto emerge dai dati aggiornati sull'emergenza sanitaria. I tamponi in più sono stati 238.354 con un tasso di positività che sfiora l'1,2%.