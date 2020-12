Coronavirus, 792 nuovi positivi: a Catania +209

Cala ancora la curva del contagio, Sono 792 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Sicilia su 7.109 i tamponi eseguiti e 24 i decessi, che portano il totale a 2.155.

Con i nuovi casi sono 33.883 gli attuali positivi, 40 in più rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.254 pazienti, 9 in piu' rispetto al dato complessivo di ieri; 1.076 dei quali in regime ordinario 5 in più rispetto alle 24 ore precedenti; 178 in terapia intensiva 4 in più. In isolamento domiciliare 32.629. I guariti sono 728. Sul fronte della distribuzione fra le province Catania registra Catania 209 casi, Palermo 271, Messina 89, Ragusa 47, Trapani 3, Siracusa 68, Agrigento 7, Caltanissetta 85, Enna 13.