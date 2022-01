Coronavirus, in Sicilia sono 7.997 i nuovi positivi: +1.979 a Catania

Sono 7.997 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 46.517 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 8.133. Il tasso di positività scende al 18,4 % ieri era al 18,5%. La nostra isola è al nono posto per contagi in Italia. In prima posizione c'è la Lombardia, con 33.676 casi. Al secondo posto il Veneto con 21.833 casi, al terzo l'Emilia Romagna con 20.140 casi, al quarto la Campania con 16.977 casi, al quinto il Piemonte con 15.328 casi, al sesto la Toscana con 13.720 casi, al settimo il Lazio con 13.423 casi e all'ottavo la Puglia con 8.333 casi. Gli attuali positivi sono 197.017 con un aumento di 6.215 casi. I guariti sono 1.728 mentre le vittime sono 34 e portano il totale dei decessi a 8.087. Sono 1.573 i pazienti ricoverati in ospedale, con 17 casi in più rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 170, lo stesso numero rispetto a ieri.

I dati nelle province

Sul fronte del contagio, questi i dati nelle singole province: Palermo con 1.956 casi, Catania 1.979, Messina 586, Siracusa 804, Trapani 627, Ragusa 779, Caltanissetta 541, Agrigento 620, Enna, 105.

Il Covid in Italia

Sono 188.797 i nuovi casi Covid e 385 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. È quanto emerge dal bollettino aggiornato sull'emergenza. Sono 1.110.266 i tamponi Covid effettuati nelle ultime 24 ore e il tasso di positività è al 17%. I ricoverati sono 159 in più di ieri, per un totale di 19.659 persone mentre in terapia intensiva si registra un lieve aumento del ricoveri (+10) per un totale di 1.698 ricoverati con 155 ingressi del giorno. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 142.590. Il totale degli attualmente positivi è di 2.682.041 persone mentre 2.660.684 sono in isolamento domiciliare.

