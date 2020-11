Coronavirus, in Sicilia 1.634 nuovi casi e 43 morti: a Catania +404 contagi

Sono 1634 i nuovi casi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte dei 10.020 tamponi effettuati. Segnalati 43 nuovi decessi e 416 guariti. Ci sono 2 nuovi ingressi in terapia intensiva mentre complessivamente rimangono ospedalizzate 1.537 persone. I posti in terapia intensiva occupati sono 242 su 751 disponibili (il 32,2%). La suddivisione dei nuovi positivi nelle province siciliane è la seguente: Palermo 574, Catania 404, Messina 186, Ragusa 109, Trapani 89, Siracusa 25, Agrigento 82, Caltanissetta 63, Enna 102. Gli attualmente positivi nell'Isola sono 34.756 mentre in isolamento domiciliare rimangono 32977 persone: questi i dati forniti oggi 20 novembre 2020 dal ministero della Salute sulla situazione covid-19 in Sicilia.