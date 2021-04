Coronavirus, boom di nuovi positivi nel catanese (+517): in Sicilia sono 1288

E' boom di contagi in provincia di Catania. Il bollettino odierno ne segna oltre 500 e la provincia è prima in Sicilia per numero di nuovi casi. Complessivamente, in Sicilia, sono 1.288 i nuovi positivi al Covid19 su 29.049 tamponi processati, con una incidenza del 4,4%. La nostra isola è terza per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia e la Campania. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 10 e portano il totale a 5.218. Il numero degli attuali positivi è di 25.188 con un incremento di 289 casi rispetto a ieri; i guariti sono 989. Negli ospedali i ricoverati sono 1.456, 21 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 182, 2 in più rispetto a ieri. La distribuzione tra le province, vede Palermo con 298 casi, Catania 517, Messina 98, Siracusa 98, Trapani 43, Ragusa 7, Caltanissetta 110, Agrigento 90, Enna 27.

Il punto sui vaccini

Sono 1.156.429 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate finora in Sicilia, cifra pari all'84,6% di quelle messe a disposizione dell'Isola (1.366.835). Sono 610.737 le inoculazioni effettuate alle donne e 545.692 quelle agli uomini. La categoria che ha ricevuto più somministrazioni è quella degli over 80: 265.456, pari al 22,9% del totale. Agli over 90, invece, sono state somministrate appena 48.046 dosi: il 4,1%. I dati sono contenuti nel report sul sito del governo nazionale. Alla fascia d'età 70-79 anni 200.510 dosi e a quella 60-69 19.531. Agli over 50 175.723 somministrazioni. Le inoculazioni nella fascia 40-49 anni sono state 123.298 e in quella 30-39 anni 83.668. Nella categoria tra i 20 e i 29 anni si contano 63.601 dosi somministrate. Dai dati emergono anche 2.596 dosi inoculate a giovani tra i 16 e i 19 anni.