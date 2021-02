Coronavirus, in Sicilia 411 nuovi casi e oltre mille guariti: a Catania +72 contagi

Si segnalano 18 nuovi decessi: ancora in calo il numero dei ricoveri, sia quelli in terapia intensiva (-2), che quelli in regime ordinario (-16). Complessivamente rimangono ospedalizzate 846 persone

Sono 411 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia a fronte dei 19.912 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Si segnalano 18 nuovi decessi e 1.119 guariti. Ancora in calo il numero dei ricoveri, sia quelli in terapia intensiva (-2), che quelli in regime ordinario (-16). Complessivamente rimangono ospedalizzate 846 persone. La suddivisione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Palermo 143, Catania 72, Messina 56, Trapani 24, Siracusa 33, Ragusa 20, Caltanissetta 48, Agrigento 14, Enna 1. Il numero dei positivi scende complessivamente di 726 unità, quindi ad oggi sono 29.180. Diminuisce anche il numero dei soggetti in isolamento domiciliare (-708). Questi i dati del bollettino diffuso oggi, 21 febbraio 2021, dal ministero della Salute sulla situazione covid-19 in Sicilia.