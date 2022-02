Covid, in Sicilia i nuovi casi sono poco più di 2 mila: nell'ultima settimana contagi giù del 15%

Sono 2.466 i casi Covid individuati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 17.804 tamponi, con un tasso di positività del 13%. I dati del lunedì sono sempre da prendere con le pinze, perché fanno riferimento alla domenica quando si fanno meno tamponi. Ma dai dati settimanali si evince come sull'Isola ci siano il 15,8% di nuovi positivi in meno rispetto alla settimana precedente. Insomma pare che il Covid inizi veramente ad arretrare.

Numeri confortanti continuano ad arrivare dagli ospedali, dove prosegue la discesa dei posti letto occupati dai malati Covid. Nelle aree non gravi sono ricoverati 1.162 persone (-17 rispetto a ieri), mentre in terapia - dove non si registra nessun nuovo ingresso - restano 94 pazienti (-6). Comunicati purtroppo altri 18 decessi: uno relativo a oggi, 2 a ieri, 11 a sabato, 2 a venerdì, uno al 17 e uno al 16 febbraio.

I guariti invece sono 3.390, più dei nuovi contagiati, per cui gli attuali positivi diventano 246.666 (-856). Anche se - come ripetiamo da settimane - si attende un ricalcolo della Regione sui guariti perché tutto fa pensare che in realtà siano molti di meno. La mappa dei nuovi contagi per provincia: Palermo 741; Catania 479; Messina 355; Siracusa 243; Ragusa 167; Trapani 212; Agrigento 170; Caltanissetta 89; Enna 96.

I dati settimanali: decessi in calo, ma numero resta alto

L'ufficio Statistica del Comune rende noti i dati relativi all'andamento della pandemia da Covid 19 in Sicilia e aggiornati a domenica 20 febbraio 2022 dal Dipartimento della Protezione Civile. "Nella settimana appena conclusa - scrive in una nota Girolamo D'Anneo, responsabile dell'ufficio Statistica - il numero dei nuovi positivi è diminuito rispetto alla settimana precedente, e si è ulteriormente allentata la pressione sugli ospedali: sono diminuiti i posti occupati, sia ordinari che in terapia intensiva, e sono diminuiti anche i nuovi ingressi in terapia intensiva. Rimane drammaticamente alto il numero dei decessi segnalati, anche se in diminuzione rispetto alle ultime settimane".

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 37.154, il 15,8% in meno rispetto alla settimana precedente. E' leggermente aumentato il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 15,4% al 15,8%.

Il numero degli attuali positivi è diminuito del 4,8%, passando da 260.006 a 247.522, 12.484 in meno rispetto alla settimana precedente.

Le persone in isolamento domiciliare sono 246.243, 12.354 in meno rispetto alla settimana precedente.

I ricoverati sono 1279, di cui 100 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 130 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 15 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 37 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 22,9% in meno rispetto ai 48 della settimana precedente).

Il numero dei guariti (494.087) è cresciuto di 49.520 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 65,8% (62,3% domenica scorsa).

Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 227 (19 in meno rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 9263, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all'1,2% (1,3% la settimana scorsa).

I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,5% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva meno dello 0,1%)

Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 3.246 a 37.154 (+1044,6%), i ricoverati da 989 a 1279 (+29,3%), i ricoverati in terapia intensiva da 143 a 100 (-30,1%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 44 a 37 (-15,9%), i decessi da 151 a 227 (+50,3%).

La situazione nel resto d'Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia altre 24.408 persone sono risultate positive al Covid (in netto calo rispetto ai 42.081 nuovi casi di ieri). Ci sono stati anche 201 decessi. In 50.659 sono stati dichiarati guariti. Gli attuali positivi sono 1.321.971, con una riduzione di 26.376 rispetto a ieri. Il dato è contenuto nel report del ministero della Salute, con tutti gli aggiornamenti sull'andamento della pandemia. Sono 12.494.459 le persone che hanno contratto il virus da inizio pandemia.

Tra dieci giorni scade lo stato di emergenza e non sarà prorogato. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, però chiede cautela e consiglia di non smantellare tutto l'impianto di regole e restrizioni in modo troppo repentino. Resterà quindi in vigore l'obbligo di mascherine al chiuso, il Green pass non sparirà ed è possibile che si procederà con la quarta dose di vaccino in autunno.

Covid: i numeri del bollettino di oggi