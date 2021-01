Coronavirus, in Sicilia 1.230 nuovi casi e oltre mille guariti: a Catania +248 contagi

Si registrano 28 nuovi decessi mentre ci sono 6 nuovi ingressi in terapia intensiva: sono 221 i posti occupati, circa il 26% di quelli disponibili. Scendono di 23 unità i ricoveri in regime ordinario

Sono 1.230 i nuovi casi rilevati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte dei 21.609 tamponi processati (totale dei tamponi molecolari e di quelli antigenici rapidi). Si registrano 28 nuovi decessi e 1.011 guariti, mentre ci sono 6 nuovi ingressi in terapia intensiva: sono 221 i posti occupati, circa il 26% di quelli disponibili. Scendono di 23 unità i ricoveri in regime ordinario. La distribuzione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Catania 248, Palermo 459, Messina 127, Siracusa 68, Trapani 112, Ragusa 36, Agrigento 41, Caltanissetta 104, Enna 35. Complessivamente i positivi sono 46.898: questi i dati forniti oggi 21 gennaio 2021 dal ministero della Salute sulla situazione covid-19 in Sicilia.