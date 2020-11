Coronavirus, in Sicilia 1.838 nuovi casi e 43 morti: a Catania +625 contagi

Sono 1.838 i nuovi casi di coronavirus registrati in Siclia a fronte dei 9.386 tamponi effettuati. Si segnalano 43 nuovi decessi mentre i guariti sono oggi 310. Non ci sono nuovi ingressi in terapia intensiva, i posti occupati dunque restano 242 sui 751 disponibili, così come risulta dai dati del ministero. Complessivamente rimangono ricoverate 1.568 persone. La suddivisione dei nuovi casi nelle province siciliane è la seguente: Palermo 583, Catania 625, Messina 145, Ragusa 56, Trapani 71, Siracusa 126, Agrigento 107, Caltanissetta 70, Enna 55. Gli attualmente positivi in tutta l'Isola sono 36.241 mentre in isolamento domiciliare rimangono 34.431 persone. Questi i dati forniti oggi 21 novembre 2020 dal ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Sicilia.