Covid, dati stabili in Sicilia: sono 5.076 i nuovi positivi

Sono stabili i dati siciliani sia per quanto riguarda i nuovi contagi, sia per quanto riguarda i ricoverati in terapia intensiva. E' quello che emerge dal bollettino appena diffuso dal ministero della Salute. Sono infatti 5.076 i nuovi casi di Covid registrati a fronte di 29.298 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 5.079. Il tasso di positività pertanto sale a 17,3% mentre ieri era al 16%.

L'Isola è oggi al settimo posto per contagi. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 888, 43 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 48, lo stesso numero rispetto a ieri. Gli attuali positivi sono 120.036 con un decremento di 3.591 casi. I guariti sono 9.180 mentre le vittime sono 27 (e 14 sono relative agli ultimi tre giorni). Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia sale a quota 10.465.

La Regione fa sapere che 540 casi Covid comunicati oggi sono relativi a giorni precedenti a ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 1.274 casi, Catania 1.109, Messina 982, Siracusa 505, Trapani 477, Ragusa 340, Caltanissetta 248, Agrigento 494, Enna 187.

Coronavirus, la situazione in Italia

Il nuovo bollettino Covid del Ministero della Salute di oggi venerdì 22 aprile 2022 registra 73.212 nuovi contagi su 437.193 tamponi e 202 decessi. Ieri i si erano registrati 166 morti e 75.020 contagi su 446.180 tamponi. Il tasso di positività è al 16,7%, stabile rispetto al 16,8% di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 411 (-4) mentre quelli ricoverati con sintomi 10.076 (+155). Gli attualmente positivi in Italia sono 1.223.122, mentre i dimessi o guariti 14.622.593.

Come va la pandemia in Italia? Secondo il monitoraggio settimanale l'indicatore Rt scende per la prima volta da marzo sotto la soglia pandemica. Tredici le regioni che superano la soglia di allerta del 15% per l'occupazione da parte di malati Covid nei reparti di area medica.

Coronavirus, il bollettino di oggi