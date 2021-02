Coronavirus, in Sicilia 452 nuovi casi e oltre mille guariti: a Catania +126 contagi

Si segnalano 21 nuovi decessi mentre scendono ancora i ricoveri: sono 7 in meno quelli in terapia intensiva e 25 in meno quelli in regime ordinario. Complessivamente rimangono ospedalizzate 818 persone

Sono 452 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia a fronte dei 25.179 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Si segnalano 21 nuovi decessi e 1.141 guariti, mentre scendono ancora i ricoveri: sono 7 in meno quelli in terapia intensiva e 25 in meno quelli in regime ordinario. Complessivamente rimangono ospedalizzate 818 persone. La suddivisione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Palermo 163, Catania 126, Messina 21, Trapani 17, Siracusa 37, Ragusa 25, Caltanissetta 5, Agrigento 37, Enna 21. Il numero degli attualmente positivi è 28.657, (-710) mentre in isolamento domiciliare rimangono 27.704 persone (-678). Questi i dati diffusi oggi, 23 febbraio 2021, dal ministero della Salute sulla situazione covid-19 in Sicilia.