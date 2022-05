Coronavirus, in Sicilia 731 nuovi casi: nel Catanese sono 179

Come lunedì scorso si scende di nuovo sotto quota mille: sono infatti 731 in nuovi casi Covid individuati in Sicilia nelle ultime 24 ore, anche se il dato è influenzato dal numero bassissimo di tamponi processati, 7.713. Anche se il tasso di positività scende comunque sotto il 10% (9,4% per la precisione). Questo quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute.

I ricoverati sono in leggera risalita, come ogni lunedì: complessivamente in ospedale ci sono 635 persone (+8) delle quali 602 in area medica con sintomi (+2) e 33 in terapia intensiva (+6) con 6 nuovi ingressi. I morti comunicati sono 5 e il totale complessivo dei siciliani vittime del virus sale a 10.862. I guariti sono 1.578, e quindi gli attuali positivi diventano 83.679 (-650).

Nelle province ci sono 203 contagi riferiti ai giorni passati, questo il dettaglio: Palermo 270, Catania 179, Messina 154, Siracusa 93, Trapani 64, Ragusa 45, Caltanissetta 74, Agrigento 42, Enna 12.

Il report settimanale

L’ufficio Statistica del Comune di Palermo comunica i dati diffusi domenica 22 maggio 2022 dal Dipartimento della Protezione Civile. In particolare, nella settimana appena conclusa si è registrata una nuova diminuzione del numero dei nuovi positivi e un ulteriore miglioramento della situazione ospedaliera: sono diminuiti i ricoverati nei reparti ordinari e nei reparti di terapia intensiva, e anche i nuovi ingressi in terapia intensiva. E' invece aumentato il numero delle segnalazioni di persone decedute.

Il dettaglio

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 16.706, il 7,2% in meno rispetto alla settimana precedente. E' diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 15,7% al 15,2%.

Il numero degli attuali positivi è diminuito del 12,0%, passando da 95.867 a 84.329, 11.538 in meno rispetto alla settimana precedente.

Le persone in isolamento domiciliare sono 83.702, 11.495 in meno rispetto alla settimana precedente.

I ricoverati sono 627, di cui 27 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 43 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 11 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 9 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 50% in meno rispetto ai 18 della settimana precedente).

Il numero dei guariti (1.078.394) è cresciuto di 28.262 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 91,9% (90,8% domenica scorsa).

Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 91 (22 in più rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 10.857, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari allo 0,9% (come la settimana scorsa).

I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,7% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva meno dello 0,1%).

Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 2.837 a 16.706 (+488,9%), i ricoverati da 720 a 627 (-12,9%), i ricoverati in terapia intensiva da 102 a 27 (-73,5%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 27 a 9 (-66,7%), i decessi da 76 a 91 (+19,7%).



Il Covid in Italia

Il nuovo bollettino registra 9.820 nuovi positivi al Covid su 93.813 tamponi e 80 decessi. Il tasso di positività scende al 10,5% dall'11% di ieri. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri domenica 22 maggio registrava 34 morti e 17.744 contagi su 160.995 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 291 (-1) mentre quelli ricoverati con sintomi 6.388 (-12). Gli attualmente positivi in Italia sono 833.047.

Nell'ultima settimana abbiamo assistito ad un crollo dei nuovi contagi Covid in Italia e ad una intensa diminuzione del numero delle vittime. Secondo quanto emerge dall'analisi dei bollettini quotidiani del Ministero della Salute della passata settimana 16-22 maggio 2022, i nuovi casi di positività sono stati in totale 187.156, il 27,02% in meno rispetto al 9-15 maggio (256.447 casi), con quasi 70mila contagi in meno.

I numeri del bollettino