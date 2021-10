Coronavirus, in Sicilia contagi ancora in calo: +79 contagi a Catania

Dopo il lieve aumento di ieri, in calo i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia dove, con 12.159 tamponi processati, si registrano altri 291 contagi. Tasso di positività del 2,39%. Sono gli ultimi dati raccolti dalla Protezione civile regionale per l'Isola e diffusi dal ministero della Salute nel bollettino di oggi (in allegato il pdf). Sei i morti indicati nel report quotidiano, con la precisazione che "due decessi risalgono al 22 ottobre, uno al 21 ottobre, uno al 16 settembre, uno al 15 settembre e uno al 14 settembre". Così come, si legge sotto la tabella, "dodici tamponi molecolari comunicati in data odierna sono relativi ai giorni precedenti". Sul fronte della pressione sugli ospedali la situazione appare stabile: ci sono 268 persone (+4 rispetto a ieri) ricoverate per Covid nei reparti ordinari e 42 nelle terapie intensive (-2), dove non si registra alcun nuovo ingresso. La casella "guariti/dimessi" segna un +439, 6.541 gli attuali postivi (-154 rispetto al giorno precedente), 6.231 i soggetti sottoposti a isolamento domiciliare.

I dati per provincia

Stando ai dati raccolti dalla Protezione civile è questa la distribuzione dei nuovi casi nell'Isola (tra parentesi il numero complessivo dei casi dall’inizio della pandemia): 68 a Palermo (84.436), 79 a Catania (77.197), 91 a Messina (34.773), 5 a Siracusa (24.091), 15 a Trapani (19.919), 7 a Ragusa (19.928), 9 a Caltanissetta (17.971), 15 ad Agrigento (17.545) e 2 a Enna (9.423).

Il punto sulla campagna vaccinale

Complessivamente sono state somministrate 6.653.108 dosi delle 7.649.403 consegnate nell’Isola (dato aggiornato alle 12.14 del 23 ottobre 2021). La percentuale dei vaccinati in Sicilia (tra cicli completati o dose unica) raggiunge il 74,37% (81,99% in Italia). Questa la distribuzione per età dei vaccini considerando i cicli completati e le dosi uniche: 237.358 su una platea di 406.593 per la fascia d’età 12-19 (58,39%); 384.261 su 544.052 fascia 20-29 anni (70,63%); 397.709 su 583.826 fascia 30-39 anni (68,12%); 504.932 su 694.418 fascia 40-49 anni (72,71%); 585.179 su 755-875 fascia 50-59 anni (77,42%); 514.321 su 631.055 fascia 60-69 anni (81,50%); 400.110 su 476.607 fascia 70-79 anni (83,95%); 274.826 su 342.909 over 80 (80,15%).