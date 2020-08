Coronavirus, 65 nuovi casi in Sicilia, 58 sono migranti: 3 a Catania

Continua a salire il numero dei nuovi positivi in Sicilia: sono 65 quelli registrati nelle ultime 24 ore e di questi 58 sono migranti. Sono stati effettuati 1.468 tamponi mentre aumenta ancora il numero di guariti che sono 21 in più rispetto a ieri. Nella provincia etnea i nuovi casi sono 3. Scende di una unità il numero dei ricoveri in terapia intensiva mentre il numero degli attualmente positivi è di 947 persone. La questione dei migranti positivi che arrivano sulle coste siciliane è ancora tutta da definire: oggi il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in conferenza stampa, ha spiegato le motivazioni alla base dell'ordinanza che dispone la chiusura degli hot spot presenti nell'isola, poiché sarebbero totalmente inadeguati a garantire il necessario margine di sicurezza a causa delle condizioni di promiscuità in cui vivono gli ospiti.

