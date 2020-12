Coronavirus, in Sicilia 853 nuovi casi e oltre mille guariti: a Catania +269 positivi

Sono 853 i nuovi casi di coronavirus segnalati a fronte degli 8.135 tamponi processati. Si registrano 26 nuovi decessi e 1.061 guariti. Scende di 3 unità il numero dei posti occupati in terapia intensiva che sono dunque 173, circa il 21% di quelli disponibili. Complessivamente rimangono ricoverate 1.008 persone in regime ordinario. La situazione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Catania 269, Palemro 228, Messina 77, Ragusa 37, Trapani 66, Siracusa 87, Agrigento 33, Caltanissetta 27, Enna 29. Gli attuali positivi scendono di 234 unità e scende il numero delle persone in isolamento domiciliare che sono ad oggi 32.199. Questi i dati forniti oggi 24 dicembre 2020 dal ministero della Salute sulla situazione covid19 in Sicilia.