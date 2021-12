Covid, il bollettino: altri 2.131 contagi in Sicilia, ritoccato il nuovo record

Aumentano ancora i contagi da Coronavirus in Italia. Nuovo record in diverse regioni. In Sicilia, ad esempio, dove sono ancora oltre duemila i nuovi casi. Nello specifico sono 2.131 su 43.199 tamponi. Nell'Isola il tasso di positività resta comunque invariato: 4,9%. Record di contagi anche in Lombardia 16.044 nuovi contagi e 28 decessi (a Milano città: +3.158 nuovi casi).

Va però ancora puntualizzato che nonostante l'elevato numero di contagi, dovuti all'avanzare della variante Omicron, negli ospedali la situazione non è per nulla critica. Sono 591 le persone ricoverate con sintomi, mentre sono 73 (-3 rispetto a ieri) i pazienti in terapia intensiva dove si registrano 5 nuovi ingressi (ieri erano sette). Sono 25.165 coloro che sono attualmente positivi in Sicilia. In isolamento domiciliare si trovano 24.501 persone. La Regione Sicilia precisa nel bollettino odierno che i decessi riportati oggi sono otto. E sono avvenuti: quattro ieri e altri quattro due giorni fa.

Ecco la mappa dei nuovi contagi per provincia con i casi totali e tra parentesi i nuovi contagi: Palermo: 91.826 (437); Catania: 90.502 (765); Messina: 42.784 (257); Siracusa: 28.334 (174); Trapani: 23.488 (157); Ragusa: 21.450 (84); Caltanissetta: 20.881 (142); Agrigento: 20.276 (13)

La situazione nel resto d'Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi 24 dicembre 2021 fa registrare 50.599 nuovi casi, il numero più alto da quando è iniziata la pandemia. Già polverizzato dunque il record di ieri di 44.595 diagnosi. I tamponi eseguiti sono stati 929.775 con un tasso di positività del 5,4%. I decessi causa Covid sono stati 141. In lieve aumento i ricoverati con sintomi (+90) e le terapie intensive (+15), 102 gli ingressi nei reparti di area critica nelle ultime 24 ore.

La variante Omicron, molto più contagiosa di Delta, sta in dilagando. Numeri particolarmente preoccupanti si registrano in Lombardia dove oggi sono state oltre 16mila le diagnosi di positività al Sars-Cov-2. Ma i casi sono in crescita in tutte le regioni.

Resta da capire quali saranno gli effetti di questa nuova ondata sulle strutture sanitarie. Ad oggi i pazienti Covid occupano l'11% dei posti letto in terapia intensiva e il 14% dei letti nei reparti di area non critica.

I dati di oggi in Italia