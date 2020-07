Coronavirus, in Sicilia 8 nuovi casi: 2 nella provincia etnea

Sono 8 i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, un guarito in più e un ricovero in meno in terapia intensiva: i dati dei nuovi contagi crescono ancora dopo i cluster individuati nei giorni scorsi soprattutto nella provincia etnea. Dei nuovi casi registrati oggi ben 5 sono nel messinese e 2 a Catania e uno in provincia di Palermo. I guariti raggiungono quota 2713, i ricoverati con sintomi sono 11 e rimangono contagiate 170 persone. 157 sono in isolamento domiciliare e 11 sono ricoverati con sintomi. Sono stati effettuati 1.975 tamponi in più rispetto a ieri e complessivamente, dall'inizio dell'emergenza sono stati fatti 259.946 test su 206.743 persone. Questi i dati comunicati dal ministero della Salute oggi 24 luglio 2020.

