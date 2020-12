Coronavirus, in Sicilia 702 positivi e 852 guariti: a Catania 222 nuovi casi

720 nuovi positivi e 17 decessi. Sono questi i numeri del bollettino odierno per quanto concerne il Covid19. Si abbassa il numero dei tamponi effettuati, poco meno di 7mila; i nuovi ingressi in terapia intensiva e nei reparti ospedalieri non incrementano significativamente. Nello specifico oggi in terapia intensiva vi sono 174 pazienti, un in più di ieri, e i ricoverati sono 1169.

I guariti sono un un numero considerevole che fa ben sperare: 852. Gli attualmente positivi sull'isola sono 33.232 (dei quali 32.063 asintomatici e in isolamento domiciliare). Con i 17 morti delle ultime 24 ore il numero dei morti siciliani è salito a 2.256. In Sicilia dall’inizio della pandemia i casi di covid sono stati 88.597. Per quanto concerne la distribuzione nell province quella etnea fa registrare, ancora una volta, il maggior numero di casi con 222. A ruota Messina con 201, poi Palermo 63, Caltanissetta 56, Agrigento 49, Siracusa 42, Ragusa 43, Trapani 37 ed Enna 7.