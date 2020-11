Coronavirus, in Sicilia 1317 nuovi casi e 47 morti: a Catania +330 contagi

Sono 1.317 i nuovi casi registrati in Sicilia a fronte degli 11.433 tamponi effettuati. Si registra ancora un alto numero di decessi, con i 47 di oggi il totale arriva a 1.322 dall'inizio dell'emergenza. Ci sono 7 nuovi ingressi in terapia intensiva che portano il totale dei posti occupati a 250. Il dato dei posti letto disponibili nell'Isola è stato aggiornato dal ministero che adesso riporta un totale di 832 posti di terapia intensiva: la quota dei posti occupati scende dunque al 30%. Si registra un alto numero di guariti, ben 1.149 e scende di 27 unità il numero dei ricoveri ordinari. Complessivamente rimangono ospedalizzate 1.574 persone. La suddivisione dei nuovi positivi nelle province siciliane è la seguente: Palermo 328, Catania 330, Messina 64, Ragusa 88, Trapani 158, Siracusa 65, Agrigento 71, Caltanissetta 43, Enna 170. Gli attualmente positivi sono 38.320 mentre 36.496 persone restano in isolamento domiciliare. Questi i dati forniti oggi 25 novembre 2020 dal ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Sicilia.