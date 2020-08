Coronavirus, in Sicilia 33 nuovi casi: 12 nella provincia etnea

La curva dei nuovi contagi in Sicilia registra 33 nuovi casi nelle ultime 24 ore a fronte dei 3.353 tamponi effettuati. Sono solo 3 i casi attribuiti a migranti sbarcati di recente sulle coste siciliane, mentre nella provincia etnea sono 12 i nuovi casi. Risultano attualmente contagiate 980 persone, non si registrano né guariti né decessi mentre i ricoverati con sintomi salgono a 59 (+6 rispetto a ieri), di cui 10 in terapia intensiva. Fino ad oggi sono state testate 256.456 persone. Questi i dati comunicati dal Ministero della Salute.

La situazione legata all'arrivo dei migranti e alla loro permanenza negli hot spot siciliani è ancora oggetto di contesa tra la Regione Siciliana e il governo nazionale.