Coronavirus, in Sicilia 682 nuovi casi e 790 guariti: a Catania +92 contagi

Sono 682 i nuovi casi registrati in Sicilia nel giorno dell'avvio della campagna di vaccinazione: i tamponi effettuati sono stati 5.360. Si segnalano 15 nuovi decessi e 790 guariti mentre ci sono 4 nuovi ingressi in terapia intensiva che portano il totale dei posti occupati a 174, circa il 21.6% dei posti disponibili. Aumentano di 13 unità i ricoveri in regime ordinario: sono dunque 1.027 le persone ospedalizzate. La suddivisione dei nuovi positivi nelle province siciliane è la seguente: Catania 92, Palermo 197, Messina 195, Siracusa 55, Ragusa 14, Trapani 29, Agrigento 28, Caltanissetta 10, Enna 62. Scende di 123 unità il numero degli attualmente positivi, così come quello delle persone in isolamento domiciliare (-140). Questi i dati forniti dal ministero della Salute oggi 27 dicembre 2020 sulla situazione coronavirus in Sicilia.