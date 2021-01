Coronavirus, 996 nuovi casi in Sicilia e 38 morti: a Catania +230 contagi

Quasi 30 mila tamponi processati: ci sono 3 nuovi ingressi in terapia intensiva ma diminuiscono di 14 unità i ricoveri in regime ordinario. I guariti sono 1.407

Sono 996 i nuovi casi registrati in Sicilia a fronte dei 29.270 tamponi processati: si segnalano 38 nuovi decessi e 1.407 guariti. Ci sono 3 nuovi ingressi in terapia intensiva ma diminuiscono di 14 unità i ricoveri in regime ordinario. Complessivamente i posti di terapia intensiva occupati sono 232, circa il 28% di quelli disponibili. La distribuzione dei nuovi contagi nelle province è la seguente: Catania 230, Palermo 270, Messina 192, Trapani 87, Siracusa 97, Ragusa 15, Caltanissetta 52, Agrigento 36, Enna 17. I positivi hanno raggiunto quota 47.030 mentre 45.377 persone rimangono in isolamento domiciliare. Questi i dati forniti oggi 27 gennaio 2021 dal ministero della Salute sulla situazione covid-19 in Sicilia.