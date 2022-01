Covid, in Sicilia ricoveri in calo per il secondo giorno di fila: Catania +1.725 positivi

Per il secondo giorno di fila sono in calo i ricoverati Covid negli ospedali siciliani. Secondo quanto si legge nel consueto bollettino giornaliero sull'emergenza infatti il numero dei posti letto occupati nei reparti ordinari sono 1.450 (-10 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva si trovano 150 pazienti (-5). E' inizia la discesa dei ricoveri? Presto per dirlo. Stabile invece l'incremento dei nuovi casi giornalieri, che oggi sono 7.369 su 47.456 tamponi processati per un tasso di positività del 15,5%.

I decessi comunicati sono 41, che si riferiscono nei giorni compresi dal 20 al 26 gennaio. Inizia a salire il numero dei guariti, che oggi sono 4.218. Per cui gli attuali positivi sarebbero 229.579 (+3.475).

Palermo è la provincia col maggior numero di contagi, 1.728. Subito dietro Catania (1.725), poi Messina (1.011); Ragusa (973); Siracusa (802); Caltanissetta (526); Trapani (413); Agrigento (370); Enna (186).

Il Covid nel resto d'Italia

Il bollettino di oggi fa registrare 155.697 nuovi casi su 1.039.756 tamponi (antigenici e molecolari) con un tasso di positività stabile al 15%. I decessi sono stati 389. In calo il numero degli ospedalizzati: rispetto a ieri ci sono 148 pazienti in meno nei reparti ordinari, ma scende anche (-20) l'occupazione delle terapie intensive. Gli ingressi nei reparti di area critica sono stati 125. In lieve flessione anche il numero degli attualmente positivi (-10.128) anche se le persone in isolamento restano circa 2,7 milioni.

Dagli ultimi dati dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) l'occupazione media nazionale delle terapie intensive si attesta al 18% mentre quella dei reparti ordinari di area medica è al 31%.

Il bollettino di oggi giovedì 27 gennaio