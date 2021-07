Coronavirus, in Sicilia 436 nuovi casi: a Catania sono 76

L'incidenza crolla fino al 3,8% quasi allineandosi alla media nazionale. L'isola è quarta per i nuovi contagi giornalieri in Italia dietro Veneto, Lombardia e Lazio. Gli attuali positivi sono 8.508

Ancora ricoveri in aumento in Sicilia per il Coronavirus e numero dei nuovi positivi accertati in 24 ore che resta alto. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 436 e ci sono sei nuove vittime. Scende però dal 7% al 3,8% il tasso di positività. Questo perché sono risaliti i tamponi analizzati: 11.375.

I ricoverati in ospedale con sintomi Covid sono 234 (ieri 216), e ci sono trenta pazienti in terapia intensiva (ieri 28) con tre nuovi ingressi. Il totale degli ospedalizzati è quindi di 264 (venti in più di ieri). Tocca quota 8.244 il numero dei cittadini in isolamento domiciliare (ieri 8.123). Il totale degli attuali positivi è pari a 8.508 (ieri 8.367). Altre 289 persone sono state dichiarate guarite e questo porta il conteggio totale da inizio pandemia a 225.451. Le vittime invece sono 6.030. La divisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 39; Catania 76; Messina 63; Siracusa 14; Trapani 55; Ragusa 2; Caltanissetta 56; Agrigento 120; Enna 11.

Il bollettino nazionale di oggi

Il nuovo bollettino Coronavirus del ministero della Salute di oggi martedì 27 luglio 2021 registra 4.522 nuovi casi su 241.890 test e 24 decessi. Nuovo balzo dei ricoveri (+99) con 16 nuovi accessi in terapia intensiva. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri lunedì 26 luglio registrava 3.117 nuovi casi su 88.247 test e 22 morti. Negli ospedali 120 posti letto occupati in più, 11 nuovi ricoveri in terapia intensiva. Lontanissimi i numeri dalla soglia critica del 10% prevista dai nuovi parametri per il passaggio delle regioni in zona gialla, ma tra le regioni che vedono una risalita dei ricoveri gravi c'è la Sardegna (da ieri 5%) seguita dalla Sicilia.

