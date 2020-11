Coronavirus, in Sicilia 1566 nuovi casi e 47 morti: nella provincia etnea +332 contagi

Sono 1.566 i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte dei 10.635 tamponi effettuati: si registrano 47 nuovi decessi mentre scendono di 3 unità i ricoveri in terapia intensiva. I posti occupati da pazienti covid sono dunque 250, circa il 30% di quelli disponibili (832) secondo il dato fornito dal ministero della Salute. Si segnala ancora un consistente numero di guariti, ben 944 e quindi in linea con la media degli ultimi giorni. La suddivisione dei nuovi positivi nelle province siciliane è la seguente: Palermo 469, Catania 332, Messina 135, Ragusa 86, Trapani 48, Siracusa 84, Agrigento 149, Caltanissetta 52, Enna 211. Gli attualmente positivi nell'Isla sono 39.082 mentre 37.294 persone si trovano in isolamento domiciliare. Questi i dati forniti oggi 27 novembre 2020 dal ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Sicilia.