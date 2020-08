Coronavirus, in Sicilia 54 nuovi casi: 12 a Catania

Continuano a crescere il numero dei nuovi contagi in Sicilia: oggi si registrano 54 casi in più rispetto a ieri a fronte di 3236 tamponi effettuati. Dei nuovi casi, 5 sono riferiti a migranti presenti nel centro di accoglienza di Agrigento, 5 provengono dalla Regione Campania e uno dal Venezuela. I guariti oggi sono 15, con un ricovero in meno in terapia intensiva. Attualmente rimangono ospedalizzate 69 persone mentre raggiunge quota 1.058 il numero degli attualmente positivi che rimangono in larga parte asintomatici. 980 persone sono in isolamento domiciliare.

Il presidente Musumeci continua a sollevare la questione sanitaria legata agli sbarchi dei migranti sulle coste siciliane dopo la notizia della sospensione, da parte del Tar di Palermo, dell'ordinanza di sgombero degli hotspot dislocati in Sicilia: “Lampedusa scoppia di nuovo, con quasi 700 persone – dichiara il governatore in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook – a Pozzallo ancora nuovi positivi mentre una nave Ong si trova al largo con a bordo 240 persone, a Marzamemi sono sbarcati in 40. Ecco i primi frutti della sospensione della mia ordinanza – conclude - lunedì proseguiranno le ispezioni sanitarie in 40 centri di accoglienza. E martedì a Lampedusa”.