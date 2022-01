Covid, numeri stabili in Sicilia: in discesa tasso di positività e terapie intensive

Siamo nel plateau. In Sicilia restano costanti nuovi casi, ricoveri e terapie intensive. Come previsto il picco dei contagi è stato raggiunto e a questo punto si attende la discesa della curva e lo svuotamento degli ospedali. Che dovrebbe avvenire presumibilmente a partire dalla prossima settimana. Intanto il bollettino di oggi dice che i nuovi casi sull'Isola sono 7.100 su 45.661 tamponi processati, ma la Regione precisa che 558 sono relativi a giorni precedenti al 25 gennaio. Per cui il tasso di positività calcolato senza i casi passati è del 14,2%, in calo rispetto a ieri.

I ricoverati non gravi sono 1.456 (+6 rispetto a ieri), ai quali vanno aggiunti i 145 pazienti in terapia intensiva (-5) dove si sono registrati altri 7 nuovi ingressi. Ancora alto il numero dei decessi (ma purtroppo sappiamo che questo dato sarà l'ultimo a scendere), che sono 47: uno riferito a oggi, 9 a ieri, 27 a mercoledì e i restanti ai giorni passati fino al 6 dicembre. Sale (finalmente) anche il numero dei guariti, che oggi sono 5.474. Ma gli attuali positivi - al contrario di ciò che accade nel resto d'Italia - continuano ad aumentare e diventano 231.716 (+2.137).

A Palermo e provincia i nuovi casi sono 1.587. A Catania 1.602, Messina 933, Siracusa 998, Trapani 504, Ragusa 835, Caltanissetta 588, Agrigento 453, Enna 158.

Covid, il bollettino nazionale

Il bollettino di oggi fa registrare 143.898 nuovi casi su 1.051.288 tamponi (antigenici e molecolari) e 378 decessi. Il tasso di positività si attesta al 13,7%. Ancora in calo i ricoveri dopo la lieve flessione registrata ieri: scendono sia i pazienti nei reparti ordinari (-57, per un totale di 19.796) che le terapie intensive (-15). Sono stati 126 gli ingressi nei reparti di area critica nelle ultime 24 ore.

In discesa anche la curva delle diagnosi: tra lunedì e venerdì sono stati accertati 735.011 nuovi casi contro gli 855.630 della settimana precedente. Sono 2.668.828 le persone attualmente positive al virus in Italia (-37.625).

I numeri del bollettino