Covid, in Sicilia 900 positivi e 4.888 guariti: nell'ultima settimana però peggiora la situazione negli ospedali

Nelle ultime 24 ore sono stati 900 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia, a fronte di 12.375 tamponi processati. E' quanto riposta il bollettino odierno diramato dal ministero della Salute, che colloca l'Isola all'undicesimo posto in Italia per contagi giornalieri.

Per effetto di questi dati, il tasso di positività scende al 7,2% (ieri era al 13,9%). Gli attuali positivi sono 226.017 con un decremento di 3.140 casi. I guariti sono 4.888 mentre le vittime sono 8 portano il totale dei decessi a 9.995. La Regione fa sapere che dei decessi comunicati, solo uno è riferito a oggi; mentre tre sono di ieri, due del 26 marzo e altri due del 25 marzo. Sul fronte ospedaliero sono 959 i pazienti nei reparti ordinari (+31 rispetto a ieri) e 60 in terapia intensiva (-5 rispetto a ieri) per un totale di 1.019.

Questi i nuovi casi di Covid suddivisi per singole province: Messina 1.035, Palermo 345, Catania 155, Siracusa 53, Ragusa 52, Trapani 45, Caltanissetta 36, Agrigento 30, Enna 5. Il totale fa 1.756 perché - precisa la Regione - ci sono 856 casi relativi a giorni antecedenti al 27 marzo: questi dati vengono "caricati" sulle province.

Il Covid in Italia

Sono 30.710 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 59.555. Le vittime sono invece 95, in aumento rispetto alle 82 di ieri. Sono 1.254.056 le persone attualmente positive al Covid, con un decremento di 8.835 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 14.396.283 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 158.877. I dimessi e i guariti sono 12.983.350, con un incremento di 40.300 rispetto a ieri.

Il report settimanale: peggiora la situazione negli ospedali

"Nella settimana appena conclusa - scrivono dall'ufficio Statistica del Comune di Palermo - si è registrata una diminuzione del numero dei nuovi positivi. La situazione ospedaliera è invece leggermente peggiorata: sono aumentati i ricoveri ordinari, le persone in terapia intensiva e anche i nuovi ingressi in terapia intensiva. In lieve aumento anche il numero delle persone decedute".