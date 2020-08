Coronavirus, in Sicilia 23 nuovi casi: 3 nella provincia etnea

Sono 29 i nuovi casi scoperti nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte dei 2.872 tamponi effettuati. Ci sono 3 guariti in più rispetto a ieri ma un nuovo ingresso in terapia intensiva. Gli ospedalizzati sono complessivamente 70 mentre 1.004 persone si trovano in isolamento domiciliare. Dei nuovi casi registrati oggi 3 sono nella provincia etnea e 5 sono migranti ospiti dei centri di accoglienza (1 Agrigento, 3 a Pozzallo e 1 a Marzamemi). Questo il bollettino fornito dal ministero della Salute oggi 29 agosto 2020.

Oggi la Digos ha denunciato un uomo che ha violato la zona di quarantena del Covid hotel di Fiumefreddo.