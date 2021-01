Coronavirus, in Sicilia 944 nuovi casi e record di guariti (2.816): a Catania +177 contagi

Oltre 25 mila tamponi processati. Si registrano 37 nuove vittime, scendono i ricoveri in terapia intensiva così come quelli in regime ordinario

Sono 944 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia a fronte dei 25.461 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Si registrano purtroppo 37 nuovi decessi ma anche un numero record di guariti (2.816). Scende il numero dei ricoveri in terapia intensiva (-4) così come quelli in regime ordinario (-32). La distribuzione dei nuovi positivi nelle province è la seguente: Catania 177, Palermo 291, Messina 137, Trapani 141, Siracusa 61, Ragusa 10, Caltanissetta 53, Agrigento 57, Enna 17. I positivi sono 44.267, (1.909 in meno di ieri) mentre 42.683 persone dono in isolamento domiciliare. Questi i dati forniti oggi 29 gennaio 2021 dal ministero della Salute sulla situazione covid.19 in Sicilia.