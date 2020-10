Coronavirus, in un solo giorno registrati +242 nuovi positivi a Catania

Sono ancora in aumento i contagi da Coronavirus nel territorio catanese. Si è passati nel giro di 24 ore dai 173 nuovi positivi di ieri, 28 ottobre, ai 242 del bollettino appena diffuso: 69 persone in più. In totale sono 789 i casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore: salgono quindi a 12745 in totale gli attuali positivi sull'Isola. Di questi 954 sono i ricoverati: 839 in regime ordinario e 115 in terapia intensiva con un incremento di quattro ricoveri. Sono 13 invece i nuovi decessi che portano il totale a 472. I guariti sono 219. I tamponi effettuati sono 7226. Su fronte della distribuzione territoriale Palermo 258, Catania 242, Messina 88, Trapani 53, Ragusa 68, Siracusa 39, Agrigento 1, Caltanissetta 30, Enna 10.

Coronavirus, il bollettino dei contagi a Palermo e in Sicilia del 29 ottobre 2020

„

Arcuri: "In Sicilia chiedono 35 mila tamponi al giorno ma ne fanno 6 mila"

Durante la riunione operativa con le Regioni convocata dal ministro Francesco Boccia, il commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, ha fatto notare che "in Sicilia si fanno 6 mila tamponi al giorno (in realtà sono poco più di 7 mila ndr) e dalla Regione fanno una richiesta di 35 mila tamponi al giorno". Arcuri ha quindi chiesto alla dirigente della Regione collegata in videoconferenza di rimodulare la richiesta in base alla reale capacità di processare i tamponi quotidianamente. "Nelle ultime settimane i contagiati si sono decuplicati - ha detto la dirigente secondo quanto trapela - e l’idea dell’assessore Razza è di poter effettuare tutti quei tamponi al giorno anche se forse, ha ragione il commissario, quel numero è troppo elevato".

Coronavirus, il bollettino dei contagi a Palermo e in Sicilia del 29 ottobre 2020

„

La situazione nel resto d'Italia

Si conferma anche oggi il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid a sfiorare quota 300 mila attualmente positivi, livelli mai raggiunti durante la prima ondata. Sono oggi 26.831 i nuovi casi individuati su 118.857 casi testati. 217 i decessi registrati oggi mentre continua la corsa agli ospedali: 115 i nuoi posti occupati in terapia intensiva, mentre 15.964 persone sono ricoverate nei reparti Covid (+983)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“