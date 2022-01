Covid, in Sicilia 4.384 nuovi casi nelle ultime 24 ore: +136,6% in una settimana

Sono 4.384 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, su 25.286 tamponi processati. Il tasso di positività resta quindi stabile al 17,1% (ieri era all'17,3%). Dai numeri diffusi dal ministero della Salute emerge inoltre che i guariti sono 284, mentre gli attuali positivi sull'Isola sono 55.380 (+ 4.084). I decessi sono 16: dalla Regione precisano che sono uno si riferisce a oggi, tre a ieri, dieci sono relativi al primo gennaio, uno al 31 dicembre e un altro addirittura risale al 6 dicembre dell'anno scorso. Il totale delle vittime sale a 7.543.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati in regime ordinario sono 872: 61 in più di ieri. In terapia intensiva invece al momento si trovano 112 pazienti (ieri erano 107), con 11 nuovi ingressi. Sono 54.396 i pazienti in isolamento domiciliare. Questa la ripartizione dei nuovi casi nelle singole province: Palermo con 888 casi, Catania 1090, Messina 501, Siracusa 586, Ragusa 312, Trapani 462, Caltanissetta 275, Agrigento 262, Enna 8.

Scarica il bollettino

Il bollettino settimanale

Nella settimana appena conclusa si è registrato un aumento esponenziale del numero dei nuovi positivi, accompagnato da un forte aumento dei ricoveri, dei nuovi ingressi in terapia intensiva e dei decessi. E' questo in sintesi il quadro raccontato dai dati comunicati dall'ufficio Statistica del Comune di Palermo e diffusi ieri dal Dipartimento della Protezione Civile. Nel dettaglio i nuovi positivi in Sicilia sono stati 27.814, il 136,6% in più rispetto alla settimana precedente e oltre il triplo rispetto a 14 giorni fa. E' aumentato anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 5,1% all'8,7%. Il numero degli attuali positivi è salito a 51.296, 22.727 in più rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 50.378, 22.559 in più rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 918, di cui 107 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 208 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono aumentati di 30 unità). Nella settimana appena conclusa, inoltre, si sono registrati 57 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 18,8% in più rispetto ai 48 della settimana precedente).

Anche il numero dei guariti (323509) è cresciuto, sono 5056 in più rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all'84,6% (89,9% domenica scorsa). Cento (22 in più rispetto alla settimana precedente) i morti in sette giorni. A causa di alcuni riconteggi, il numero provvisorio di persone decedute attribuibili alla settimana appena conclusa è però pari a 55. Complessivamente le vittime del Covid sono 7527, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,0% (2,1% la settimana scorsa). I ricoverati complessivamente rappresentano l'1,8% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,2%).

Rispetto alla stessa settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 6.931 a 27.814 (+301,3%), i ricoverati da 1.321 a 918 (-30,5%), quelli in terapia intensiva da 184 a 107 (-41,8%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 90 a 57 (-36,7%) e i decessi da 196 a 100 (-49,0%).

Consegna vaccini in Sicilia

Mercoledì 5 gennaio Sda, corriere di Poste Italiane, consegnerà 61.600 fiale di vaccino anti-Covid Moderna nelle farmacie ospedaliere dell'Isola. Questi i centri di destinazione: (15.200 dosi), Giarre (14.000), Milazzo (8.000), Agrigento (5.400), Erice Casa Santa (5.000), Siracusa (5.000), Ragusa (4.000), Caltanissetta (3.000) ed Enna (2.000).

Coronavirus, il bollettino dall'Italia

Attualmente positivi: 1.125.052

Deceduti: 137.786 (+140)

Dimessi/guariti: 5.133.272 (+13.379)

Ricoverati in totale: 13.684

Ricoverati con sintomi: 12.333

Ricoverati in terapia intensiva: 1.351

Tamponi: 141.992.517 (+445.321)

Totale casi: 6.396.110 (+68.052, +1,08%)