Il Covid allenta la morsa, in Sicilia altri 4.615 i casi ma negli ultimi 7 giorni positivi in calo del 16,5%

Sono altri 4.615 i casi Covid individuati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ma la morsa del virus va lentamente allentandosi, visto che nell'ultima settimana i contagi sono stati il 16,5% in meno della settimana precedente. E continuano pure a svuotarsi gli ospedali: negli ultimi 7 giorni infatti sull'Isola si registra un brusco calo dei posti letto occupati nei reparti Covid. Tanto che la Regione in vista dell'estate ha redatto un piano che dovrebbe portare all'eliminazione dei Covid-hospital, l'idea è quella di ricoverare i pazienti positivi in aree dedicate all'interno dei reparti.

Secondo il bollettino odierno i tamponi processati sono stati 26.786, dunque il tasso di positività è del 17%. I ricoverati non gravi invece sono 775, ben 29 in meno di ieri. Mentre in terapia intensiva, dove ci sono stati 3 nuovi ingressi, ci sono 45 pazienti (-1). I decessi sono 21, di questi 17 sono riferiti all'ultima settimana mentre gli altri 4 a giorni precedenti. I guariti sono 4.518 e gli attuali positivi restano 116.764 (+421).

Nella suddivisione per provincia la Regione precisa che ci sono 345 casi relativi a giorni precedenti. Questo il dettaglio: Palermo 854, Catania 1040, Messina 718, Siracusa 544, Ragusa 348, Trapani 399, Agrigento 523, Caltanissetta 292 e Enna 242.

Il report settimanale

Nella settimana appena conclusa (26 aprile-1maggio) - secondo i dati dell’ufficio Statistica del Comune - i nuovi positivi in Sicilia sono 27.465, il 16,5% in meno rispetto alla settimana precedente. E' diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 19,4% al 17,4%. Il numero degli attuali positivi è diminuito del 3,5%, passando da 120.548 a 116.344, 4.204 in meno rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 115.496, 4.186 in meno rispetto alla settimana precedente.

I ricoverati rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 18 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 3 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 17 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 37,0% in meno rispetto ai 27 della settimana precedente). il numero dei guariti (988.722) è cresciuto di 31.665 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all'88,6% (88,0% domenica scorsa).

Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 113 (9 in meno rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 10.599, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all'1,0% (come la settimana scorsa). I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,7% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva meno dello 0,1%). Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 6.683 a 27.465 (+311,0%), i ricoverati da 1.311 a 848 (-35,3%), i ricoverati in terapia intensiva da 163 a 46 (-71,8%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 65 a 17 (-73,8%), i decessi da 131 a 113 (-13,7%).

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino Covid del ministero della Salute registra 62.071 casi e 153 decessi rispetto ai 124 morti e gli 18.896 contagi di ieri (ma su 122.444 tamponi). Nel report di oggi i nuovi tamponi processati sono 411.047, con il tasso di positività al 15,1%, in diminuzione rispetto al 15,1% di ieri. I ricoveri negli ospedali sono in diminuzione: giù le terapie intensive (-2) e i ricoveri (-99) nelle aree mediche non critiche, nel saldo tra entrate e uscite.

I numeri del bollettino