Coronavirus, in Sicilia 1.048 nuovi casi: +299 nella provincia etnea

La curva dei nuovi casi di coronavirus in Sicilia continua a salire: sono 1.048 quelli scoperti nelle ultime 24 ore a fronte degli 8.015 tamponi effettuati. Si registrano 14 nuovi decessi che portano così il totale dei morti a 550, mentre si segnalano 292 guariti. Ci sono 8 nuovi ingressi in terapia intensiva per un totale di 150 in tutta l'Isola. Aumentano anche i ricoveri (+47) e quindi complessivamente rimangono ospedalizzate 1.072 persone. La situazione dei nuovi casi suddivisi nelle province siciliane è la seguente: Palermo 258, Catania 299, Messina 80, Ragusa 83, Trapani 133, Siracusa 71, Agrigento 21, Caltanissetta 96, Enna 7. A livello regionale gli attualmente positivi raggiungono quota 16.806 mentre 15.584 persone sono in isolamento domiciliare. Questi i dati forniti oggi 3 novembre 2020 dal ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Sicilia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.