Coronavirus, 54 nuovi positivi in Sicilia: a Catania 4 in più e un decesso

Sono 54 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Nella provincia etnea sono 4 in più ed è avvenuto un decesso. Lo si apprende dal bollettino del ministero della Salute. In un secondo momento è stato comunicato che la persona deceduta è una donna di 79 anni che si trovava in una casa di riposo di Modica ed era stata ricoverata a Catania all'ospedale San Marco. Attualmente ci sono 1.125 positivi di cui 81 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva e 1169 in isolamento domiciliare, per un totale di 4487 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.947. I decessi sono 288. I tamponi eseguiti sono 3477.

Preoccupazione per l'inizio del nuovo anno scolastico. Oggi la deputata del M5S Simona Suriano ha chiesto ai ministri dell'Istruzione e della Sanità di effettuare all'interno degli istituti scolastici gli screening sanitari per i docenti visto il numero, sinora esiguo, dei test effettuati.